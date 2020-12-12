Altın fiyatları 12 Aralık Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için bir kapanış tarihinin yani 11 Aralık Cuma günü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre gram altın serbest piyasada 466 liranın, çeyrek altın ise 758 liranın üzerinden serbest piyasada satılıyor. İşte, 12 Aralık son dakika altın fiyatları...