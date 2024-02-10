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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları: 11 Şubat 2024 Pazar canlı altın tablosu ile bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç para oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! İşte 11 Şubat altın fiyatları

        "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alıp satacaklar tarafından merak ediliyor. Altında başlayan yükseliş bu hafta da devam ediyor. Sizler için canlı altın tablosu ile altın fiyatlarını derledik. İşte, 11 Şubat Pazar çeyrek ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 00:02 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:02
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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