Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 11 Ekim 2024: Altın yeniden yükselişte! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın yeniden yükselişte! 11 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Piyasalar tarafından beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı; ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Enflasyon gelişmesinin ardından altın yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 11 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tahliye gemileri Mersin'de
        Tahliye gemileri Mersin'de
        Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını!
        Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını!
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        Eşinin sığındığı eve molotof attı
        Eşinin sığındığı eve molotof attı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Habertürk Anasayfa