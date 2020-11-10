Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle geçtiğimiz gün 500 liranın altına inen gram altın fiyatları dolar TL kurundaki toparlanmayla birlikte yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 485 lira seviyelerine kadar gerileyen gram altın fiyatları saat 13.30'da kaydedilen evrilere göre 500 lira sınırında işlem görmeye devam ediyor. İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatları....