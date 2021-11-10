GRAM ALTIN FİYATLARI 10 KASIM PERŞEMBE

Gram altın fiyatları ne kadar? 10 Kasım Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 569 lira alış ve 573 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.