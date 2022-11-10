ALTIN FİYATLARI 10 Kasım Perşembe yani bugün güne pozisyonunu koruyarak başladı. Gram altın bin lira çeyrek altın ise bin 670 lira üzerindeki seyrini yeni günde de sürdürüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları 9 Kasım Çarşamba yani bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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