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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 10 Ekim 2024: Gram altında sert düşüş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Gram altında sert düşüş! 10 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Bir süredir durgunluk yaşayan altın fiyatları, güne olumsuz bir tabloyla başladı. Gram altında yaşanan sert düşüş, günler sonra gramı 2 bin 800 TL seviyesine geri çekti. Aynı şekilde çeyrek altında da makas arttı. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 10 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 07:12 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:06
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