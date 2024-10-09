GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ!

8 Ekim Salı günü 2 bin 911 lira olan gram altın 9 Ekim Çarşamba günü 2 bin 875 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 673 lira iken, 4 bin 604 lira olarak güncellendi.

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