Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler geçen hafta küresel piyasalarda etkili oldu.

ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamalarının devam etmesi, pay piyasalarında yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesine neden oldu.

Analistler, Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsattı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 1 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...