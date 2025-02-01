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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 1 Şubat 2025: Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu?

        Altın fiyatlarında son durum nedir?1 Şubat 2025 bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 1 Şubat altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 07:46 Güncelleme: 01.02.2025 - 07:46
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