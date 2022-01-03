ALTIN FİYATLARI 3 Ocak Pazartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Haftanın ilk iş gününde gram altın fiyatları 800 liranın üzerini gödü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte son dakika altın fiyatları...