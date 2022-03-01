ALTIN FİYATLARI 1 Mart Salı günü yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları güne değer kaybıyla başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

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