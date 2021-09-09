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Doların güçlenmesiyle yönünü aşağı çeviren altında bu sabah da kan kaybı devam etti.

Altının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1.787 dolara geriledi.

Gram altın ise dün, dolardaki yükselişle 484 liradan 487 liraya yükselmişti. Yeni güne de bu seviyeden başladı.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Faizde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor ancak karar metninde yer alacak ifadeler altın fiyatlarında etkili olabilir.