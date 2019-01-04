Kazakistan’da 50 yıl önce bulunan Saka dönemine ait "altın elbiseli adam", arkeologların asırlar önce Kazak bozkırlarında altın kullanma tekniği yönündeki araştırmalarına ışık tutmaya devam ediyor.

AA'nın haberine göre Almatı kenti yakınlarındaki Esik Nehri kenarında 1969’da Kazak arkeologları tarafından bulunan ve Kazakistan Milli Müzesinde muhafaza edilen "altın elbiseli adam", milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Saka dönemi ustalarının altın kullanma tekniğine ışık tutuyor.

Binlerce altın parçasıyla kaplı altın adamın elbisesi gömlek, çizme ve başlıktan oluşurken, mezarlıktan çıkan altın küpe ve yüzüklerin de ona ait olduğu tahmin ediliyor.

Bilim adamları tarafından "Kazakistanlı Tutankamon" ismi verilen altın adamın 18 yaşındaki bir Saka askeri olduğu biliniyor.

Kazakistan Milli Müzesi Halk Hazinesi Bilim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Akan Ongarulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elbisenin tamamen altından mükemmel bir işçilikle yapıldığını belirterek, dövme, damgalama, oyma ve granül tekniklerinin kullanıldığına dikkati çekti.

Ongarulı, altın süslerde kar parsı, geyik, dağ keçisi, at ve çeşitli kuşların resimlerinin bulunduğunu aktardı.

Araştırmalarında Sakaların altın işleme teknolojisinin yanı sıra onların kültürü ve diğer gizli kodlarına önem verdiklerini dile getiren Ongarulı, "Altın elbiseli adam gibi bulgular eskiden bu bölgelerde yaşayan halkın altın ürettiğini ve işlediğini gösteriyor." dedi.

Ongarulı, arkeolojik kalıntıları araştırarak eskiden bu topraklarda yaşayan insanların kuyumculuk sanatını, dünya görüşünü ve mimarisini öğrendiklerini dile getirerek, "Kazak medeniyeti, köklerini Sakalardan ve bronz çağından alıyor." ifadesini kullandı.

Medeniyetlerin her çağda toplumsal değişikliklere uğrayarak günümüze ulaştığını kaydeden Ongarulı, Kazak geleneksel takılarında, Saka tarzı takılara rastlandığına dikkati çekti.

Ongarulı, "altın elbiseli adamın" Sovyetler Birliği döneminde Esik şehrinde bulunduğunu ve 1991 sonrasında da yapılan yoğun arkeolojik kazılarda birkaç tane altın elbiseli adam bulunduğunu ancak bunların yağmalandığını söyledi.

Bulguların, Kazakistan Milli Müzesi, Almatı Merkez Müzesi ve Doğu Kazakistan eyaleti Tarih Müzesinde muhafaza edildiğini kaydeden Ongarulı, bulguların, Kazakların asırlardır bu topraklarda yaşadığını kanıtladığını vurguladı.

Ongarulı, yapılan araştırmalara göre "altın adamın" geç tunç çağından erken demir çağına geçiş dönemine ait olduğunun tespit edilebildiğini kaydetti.

Ongarulı, "altın elbiseli adamın" kemiklerinin bu yıl Saka geleneklerine uygun olarak toprağa verilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.