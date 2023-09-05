Altın fiyatları 5 Eylül Salı yani haftanın ikinci gününe düşüşe geçti. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan düşüşle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları....