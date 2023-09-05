Altın fiyatlarında hareketlilik! Son dakika güncel 5 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları 5 Eylül Salı gününe düşüşle başladı. Gram altın bin 670 lira çeyrek altın ise 2 bin 725 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın 5 Eylül alış - satış fiyatları...
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Altın fiyatları 5 Eylül Salı yani haftanın ikinci gününe düşüşe geçti. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan düşüşle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları....
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GRAM ALTIN FİYATI
1.668,22
1.668,52
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.936,81
1.937,05
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.668,75
2.727,62
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.674,98
10.877,10
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.320,81
5.455,23
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.674,98
10.877,10
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.211,93
11.491,67
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.539,30
1.637,40
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
938,49
1.122,06