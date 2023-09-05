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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika: Son dakika güncel 5 Eylül gram ve çeyrek altın alış - satış fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Son dakika güncel 5 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları

        Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları 5 Eylül Salı gününe düşüşle başladı. Gram altın bin 670 lira çeyrek altın ise 2 bin 725 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın 5 Eylül alış - satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 08:04 Güncelleme: 05.09.2023 - 08:04
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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