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ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika: Gram altın bin 100 liranın altını gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu - 25 Şubat

Altın fiyatları 25 Şubat alış ve satış rakamları! Altın haftayı düşüşle kapattı

Altın fiyatları 25 Şubat Cumartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gram altın bin 99 lira, çeyrek altın fiyatları ise bin 797 lira civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

Giriş: 25.02.2023 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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