ALTIN FİYATLARI 25 Şubat Cumartesi günü bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Altın fiyatları piayasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki gram altın uzun süre sonra bin 100 liranın altını gördü Çeyrek altın ise bin 800 lira sınırında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

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