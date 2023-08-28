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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları haftaya düşüşle başladı | 28 Ağustos CANLI ALTIN FİYATLARI - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! 28 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu

        Altın fiyatları 28 Ağustos Pazartesi gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın 1630 lira çeyrek altın ise 2 bin 670 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 28 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 08:02 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:02
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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