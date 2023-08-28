Altın fiyatları 28 Ağustos Pazartesi gününe dolar TL kurundaki gerilemenin de etkisiyle birlikte haftaya düşüşle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 630 lira çeyrek altın ise iki bin 670 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....