ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL... Altın fiyatları 12 Eylül Salı günü öğleden sonra düşüşe geçti. Yaşanan hareketlilik sonrası gözler altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 12 Eylül alış satış tablosu...

Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 650 lira, çeyrek altın 2 bin 700 lira seviyesinde güne başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için çeyrek ve gram altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 11 Eylül altın fiyatları...