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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika 7 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları| Bugün altın fiyatları ne kadar? Canlı Tablo - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Son dakika 7 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 7 Kasım Salı gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 08:24 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:24
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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