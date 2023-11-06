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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 08:20 Güncelleme: 06.11.2023 - 08:20
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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