Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı! Son dakika 6 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan rekor yükselişin ardından altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 1820 lira sınırından 1810 lira seviyesine kadar geriledi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları gram ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları düşüşte... Geçtiğimiz haftayı 1820 lira sınırında kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya 1810 lira sınırında başladı. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 6 Kasım altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.810,32
1.810,65
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.984,59
1.984,86
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.896,52
2.960,41
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.586,06
11.805,44
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.774,93
5.920,83
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.586,06
11.805,44
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.227,05
12.531,74
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.019,22
1.215,10
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.669,30
1.774,83