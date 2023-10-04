Altın fiyatları düşüyor! Son dakika 4 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 4 Ekim Çarşamba günü de hafta başında yakaladığı aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise yaşanan düşüşle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün en kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel fiyatları haberimizde derledik. İşte çeyrek ve gram altın 4 Ekim alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN FİYATLARI 4 EKİM... Altın fiyatları 4 Ekim Çarşamba yani bugün hafta başında yakaladığı aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 4 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.615,17
1.615,39
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.822,82
1.823,11
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.584,22
2.641,10
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.336,88
10.532,08
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.152,29
5.282,19
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.336,88
10.532,08
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.040,94
11.316,44
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
926,29
1.101,65
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.519,48
1.607,59