Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 498,88 liradan, cumhuriyet altını ise 3.236,38 liradan alıcı buluyor. İşte 18 Temuuz çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika...