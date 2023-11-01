Altın fiyatları düşüşe geçti! Son dakika: 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 1 Kasım Çarşamba gününe düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran ve yükselen ve 1820 lira sınırına kadar yükselen gram altın fiyatları bugün 1800 lira sınırına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları...
- 1
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR.. Altın fiyatları 1 Kasım Çarşamba yani bugün güne düşüşle başladı. 1820 lira seviyesine kadar yükselen gram altın bu sabah güne 1800 lira sınırında başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Güncel rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan 1 Kasım canlı altın fiyatları alış satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.800,58
1.800,85
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.978,17
1.978,42
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.880,93
2.944,38
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.523,73
11.741,52
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.743,86
5.888,77
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.523,73
11.741,52
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.211,37
12.515,67
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.012,76
1.203,98
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.659,99
1.757,12