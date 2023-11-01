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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN DÜŞÜYOR! Son dakika 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Son dakika: 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 1 Kasım Çarşamba gününe düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran ve yükselen ve 1820 lira sınırına kadar yükselen gram altın fiyatları bugün 1800 lira sınırına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 07:15 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:15
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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