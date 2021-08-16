Ekonomi piyasalarının gündeminde son günlerde yönünü aşağı çeviren altın fiyatları var. Uzun bir süre 500 liranın üstünde kaydedilen gram altın 16 Ağustos Pazartesi günü güncel piyasalarda 484,77 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 790,68 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? yatırımcıların ve birikim yapmak isteyen vatandaşların gündeminden düşmüyor. İşte 16 Ağustos 2021 altın fiyatlarında son durum...