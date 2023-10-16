Altın haftaya düşüşle başladı! 16 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları
İsrail Hamas arasındaki çatışmalarla birlikte dünya piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR! Altın fiyatları 16 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 16 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.716,90
1.717,23
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.911,77
1.912,02
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.747,60
2.808,03
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.990,42
11.197,77
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.478,04
5.616,06
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.990,42
11.197,77
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.754,08
12.047,13
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
985,74
1.171,15
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.616,04
1.709,11