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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ| 16 Ekim altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftaya düşüşle başladı! 16 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

        İsrail Hamas arasındaki çatışmalarla birlikte dünya piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:00
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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