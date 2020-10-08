"Altın Değerinde" sergisi F Sanat Galeri'de açıldı

F Sanat Galerisi'nde ziyaret açılan sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede Düzenli, iki yıl önce bir rahatsızlık geçirdiğini, bir süre yağlı boya ile resim yapamadığını söyledi.
Düzenli, aynı dönem Assos'ta bir evde yaşamaya başladığını anlatarak, "Boyayla uğraşamayınca evdeki stor perdelere, dışarıdaki zeytinleri çizmeye başladım. Sonra bir gün F Sanat Galeri'ye geldim. Bir sanatçı tabağı sergisi yapmayı istiyorlardı. Bana da teklif ettiler. Bir sanatçı tabağı yaptım ve onun üzerine Figen Batı bana sergi önerisinde bulundu." dedi.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü 1980 yılında birincilikle bitiren Düzenli, sergi önerisi üzerine zeytin simgesinden yola çıkarak bir sergi hazırlığı içerisine girdiğini belirtti.
Ressam Düzenli, şöyle devam etti:
"O sırada Kaz Dağları'nda tartışmalı maden projesi başladı. Öyle olunca toprağın altında bizi besleyen bu güzel ve bereketli olan zeytin mi altın, yoksa altın çıkarıp boynumuza taktığımız mı altın bunu sorguladım. Biliyorsunuz ki bir şeyin değerine işaret etmek için 'altın değerinde' deriz. Bunun üzerine bir konsept oluşturdum ve işin içerisine varaklar girdi. Bu anlamda da serginin adını 'Altın Değerinde' koyduk. Çünkü altın değerinde olan toprağın altındaki değil, üzerindeki."
Düzenli, sergi için ilk defa çalıştığı porselenleri hazırlarken kendisini zeytin ağacıyla konuşuyor gibi hissettiğini ifade ederek, "Sanki karşılıklı fısıldaşıyor gibiydik. Sonra birbirimizi yansıtmaya başladık ve ben tabakların arkalarını da yaptım. Çünkü porselenlerin arkaları toprağın altı, önde görünen kısım da toprağın üstü oldu. Onun için de ayna koyarak eserleri sergilemek istedim. O aynaları resimlerin kenarlarına koymak, kendimizle yüzleşme fikrini verdi." diye konuştu.
Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 20'nin üzerinde sergi açan Düzenli, sanatseverlerin "Altın Değerinde" adlı sergisini, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında randevu alarak gruplar halinde gezdiğini de sözlerine ekledi.
Yaklaşık 2 yılda tamamlanan ve ikisi tuval olmak üzere 36 eserin yer aldığı sergi, 4 Kasım'a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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