ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL... Altın fiyatları 19 Eylül Salı gününe hareketli başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 2 bin 730 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, öeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 18 Eylül alış satış tablosu...