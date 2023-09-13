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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN'DA HAREKETLİ GÜN! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?Çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın güne yükselişle başladı! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 13 Eylül Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Günün ilk saatlerinde yaşanan hareketlilik sonrası gözler güncel rakamlara çevrildi. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:02
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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