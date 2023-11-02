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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN'DA FED YÜKSELİŞİ| Son dakika altın fiyatları 2 Kasım: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 08:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 08:03
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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