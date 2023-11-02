ALTIN'DA FED YÜKSELİŞİ.. Altın fiyatları 2 Kasım Perşembe yani bugün güne geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan Fed faiz kararı sonrası yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 1800 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatları bu sabah güne 1810 lira seviyesinde başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 2 Kasım altın fiyatları...