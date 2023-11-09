Altın fiyatları düşüş durdu! Hafta başından beri aşağı yönlü seyrini sürdüren altın altın fiyatları 9 Kasım Perşembe yani bugüne yatay yönlü seyirde başladı. Gram altın 1787 seviyesinden işlem görüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 9 Kasım altın fiyatları...