Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası yakaladığı yukarı yönlü seyri haftanın son iş gününde de sürdürüyor. Hemen belirtelim gram altın 1810 liranın çeyrek altın ise 2 bin 960 liranın üzerini gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Kasım Cuma günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
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Altın zirvede seyrediyor... Altın fiyatları 3 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Hafta başında 1800 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatları 1810 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 3 Kasım altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.810,62
1.810,92
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.986,96
1.987,23
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.897,00
2.960,85
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.587,99
11.807,17
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.775,89
5.921,69
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.587,99
11.807,17
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.162,02
12.465,11
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.021,56
1.216,22
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.674,29
1.775,02