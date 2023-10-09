Altın alacaklar tabloya dikkat: Yükseliş başladı! Son dakika 9 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle yeni haftaya yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları 1650 lira çeyrek altın ise 2 bin 700 lira satış fiyatı sınırına ulaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! Altın fiyatları 9 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle yukarı yönlü seyirde başladı. Bugün gram altın bin 650 lira çeyrek altın ise 2 bin 700 lira sınırında seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.648,47
1.648,79
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.850,32
1.850,62
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.637,55
2.695,77
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.550,20
10.750,10
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.258,61
5.391,54
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.550,20
10.750,10
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.313,61
11.600,00
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
949,04
1.128,10
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.556,64
1.646,42