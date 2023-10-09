ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! Altın fiyatları 9 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle yukarı yönlü seyirde başladı. Bugün gram altın bin 650 lira çeyrek altın ise 2 bin 700 lira sınırında seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...