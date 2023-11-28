Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Kasım tablosu
Altın fiyatları hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini haftanın ikinci iş günü yani bugün de sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı bin 850 lira üzerinde kapatan gram altın fiyatları bugün 1870 lira üzerinden işlem görüyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Kasım alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 28 KASIM CANLI... Altın fiyatları bugün yani 28 Kasım Salı günü altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya da rekor seviyede başladı. Yaşanan yükselişle birlikte özellikle bugün altın alacaklar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel ve anlık fiyat tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.874,48
1.874,79
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.016,30
2.016,58
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.999,17
3.065,28
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.996,67
12.223,60
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.979,59
6.130,55
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.996,67
12.223,60
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.587,22
12.900,76
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.056,98
1.253,47
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.731,77
1.829,13