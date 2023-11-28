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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT| Son dakika: Altın fiyatları 28 Kasım canlı tablo! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Kasım tablosu

        Altın fiyatları hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini haftanın ikinci iş günü yani bugün de sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı bin 850 lira üzerinde kapatan gram altın fiyatları bugün 1870 lira üzerinden işlem görüyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Kasım alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:38
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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