Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.044,02 %0,72
        DOLAR 30,1025 %0,07
        EURO 32,8851 %-0,28
        ALTIN 1.982,22 %-0,28
        FAİZ 41,18 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,34 %-0,59
        BITCOIN 42.628,00 %-0,14
        GBP/TRY 38,1785 %-0,39
        EUR/USD 1,0916 %-0,33
        BRENT 78,24 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 3.240,94 %-0,28
        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Gram altın 2 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Ocak 2024 alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın güne zirvede başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Ocak tablosu

        Altın fiyatları 16 Ocak Salı gününe zirvedeki seyrini koruyarak başladı. Hafta başından beri süren yükselişle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırındaki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 07:45 Güncelleme: 16.01.2024 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Kameraya yakalandı! Kedileri toplayıp evinde öldürüyor!
        Kameraya yakalandı! Kedileri toplayıp evinde öldürüyor!
        İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı
        İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Galatasaray'dan dev seri!
        Galatasaray'dan dev seri!
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        "Genç Mertens"
        "Genç Mertens"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Apple 'satış yasağını' yeni tasarımla aşacak
        Apple 'satış yasağını' yeni tasarımla aşacak
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Cimbom son nefeste!
        Cimbom son nefeste!
        Habertürk Anasayfa