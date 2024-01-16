ALTIN FİYATLARI 16 OCAK SALI... Altın fiyatları 16 Ocak Salı günü yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Ocak alış - satış tablosu...