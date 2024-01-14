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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Gram altın 2 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Ocak alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Hafta sonu güncel altın fiyatları: Gram altın 2 bin lira sınırında!

        Altın fiyatları 14 Ocak Pazar yani bugün altın alım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 14.01.2024 - 08:07
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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