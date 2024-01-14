Hafta sonu güncel altın fiyatları: Gram altın 2 bin lira sınırında!
Altın fiyatları 14 Ocak Pazar yani bugün altın alım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 14 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 14 Ocak Pazar günü zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın 2 bin lira, çeyrek altın ise 3 bin 250 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Ocak alış - satış tablosu...
- 2
14 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.981,09
1.981,47
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.048,66
2.049,46
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.169,75
3.239,70
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.678,99
12.919,18
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.319,68
6.479,40
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.678,99
12.919,18
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.593,26
13.931,51
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.092,10
1.472,42
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.870,17
1.977,00