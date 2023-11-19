Altın hafta sonu da zirvede! Çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Kasım Pazar günü verileri
Altın fiyatları 19 Kasım Pazar günü zirvedeki yerini koruyor. Haftanın son iş gününü yukarı yönlü seyirde kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de zirvedeki seyrini sürdürüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 19 Kasım 2023 gram ve çeyrek altın fiyatları
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Altın fiyatları bugün en kadar, kaç TL? Haftayı yukarı yönlü seyirde kapatan çeyrek ve gram atlın fiyatları 19 Kasım Pazar günü yani hafta sonu da yukarı yönlü seyrini muhafaza ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapıcaklar "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 1825 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 19 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.826,22
1.826,46
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.980,29
1.981,35
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.921,95
2.986,26
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.687,81
11.908,52
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.825,64
5.972,52
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.687,81
11.908,52
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.360,70
12.668,67
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.037,45
1.231,12
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.700,10
1.796,79