Altın fiyatları bugün en kadar, kaç TL? Haftayı yukarı yönlü seyirde kapatan çeyrek ve gram atlın fiyatları 19 Kasım Pazar günü yani hafta sonu da yukarı yönlü seyrini muhafaza ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapıcaklar "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 1825 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 19 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...