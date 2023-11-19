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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Fiyatlar zirvede! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Kasım Pazar günü alış - satış tablosu... - Altın Haberleri

        Altın hafta sonu da zirvede! Çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Kasım Pazar günü verileri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:52
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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