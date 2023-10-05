Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.292,50 %-0,49
        DOLAR 27,5567 %-0,04
        EURO 29,0874 %0,30
        ALTIN 1.614,74 %0,08
        FAİZ 23,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,68 %0,29
        BITCOIN 27.750,00 %0,33
        GBP/TRY 33,5408 %0,14
        EUR/USD 1,0523 %0,18
        BRENT 84,86 %-1,11
        ÇEYREK ALTIN 2.640,10 %0,08
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Düşüş sürüyor! Son dakika: 5 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Düşüş sürüyor! Son dakika 5 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında hafta başından beri devam eden aşağı yönlü seyir bugün yani 5 Ekim Perşembe günü de devam ediyor. Bin 670 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın bin 600 lira sınırına kadar geriledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ekim 2023 altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Habertürk Anasayfa