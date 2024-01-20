ALTIN FİYATLARI 20 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 20 Ocak Cumartesi günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 225 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ocak alış - satış tablosu...