Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.471,70 %1,50
        DOLAR 30,3529 %0,02
        EURO 32,8780 %-0,05
        ALTIN 1.983,05 %0,02
        FAİZ 43,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,60 %-0,15
        BITCOIN 43.437,00 %0,58
        GBP/TRY 38,6010 %0,02
        EUR/USD 1,0826 %-0,05
        BRENT 82,65 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 3.242,28 %0,02
        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT: Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek ve gram altın fiyatları 30 Ocak 2024 Pazar alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın yeniden yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatları 30 Ocak alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 30 Ocak Salı yani haftanın ikinci iş gününe yükselişle başladı. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 250 lira sınırında güne başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 07:42 Güncelleme: 30.01.2024 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Kanada Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdı
        Kanada Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdı
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Habertürk Anasayfa