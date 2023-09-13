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        Haberler Ekonomi Altın Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları son dakika: 13 Eylül Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 13 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları

        23 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 23 Ağustos Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:04
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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