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Altın Ahududu Ödülleri'nden eleştirilere yanıt! Ryan Kiera Armstrong... - Magazin haberleri

Altın Ahududu Ödülleri'nden eleştirilere yanıt

Altın Ahududu Ödülleri, 12 yaşındaki oyuncu Ryan Kiera Armstrong'un 'En Kötü Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmesiyle alakalı gelen eleştirilerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu

Giriş: 28.01.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 23 Ocak'ta 'Altın Ahududu Ödülleri' olarak bilinen 'Razzie Ödülleri', Oscar öncesi 2023 adaylarını açıkladı.

    Ödül organizatörleri 'En Kötü Oyuncu' kategorisinde, Stephen King'in kitabından uyarlanan 'Tepki'deki (Firestarter) pirokinetik çocuk performansıyla 12 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong'u aday gösterdi. Armstrong'un yanı sıra bu kategoride aday gösterilen isimler Tom Hanks (Pinokyo) ve Jared Leto (Morbius) oldu.

  • "ZORBALIK!"

    Adayların açıklanmasından sonra birçok kişi acımasız ve kalitesiz olduğunu öne sürerek, 'Altın Ahududu'ya tepki gösterdi.

    Oyuncu Julian Hilliard, "Altın Ahududu' zaten acımasız ve kalitesiz ama bir çocuğu aday göstermek sadece iğrenç ve yanlış. Neden bir çocuğu daha fazla zorbalığa ya da daha kötüsüne maruz kalma riskiyle karşı karşıya bırakalım? Daha iyi olun" açıklamasında bulundu.

  • "NİYETİN BU OLDUĞUNU SANMIYORUM"

    Gelen eleştirilerin ardından 'Altın Ahududu'nun ortak kurucusu John Wilsin, konuyla alakalı konuştu. Wilsin, yaklaşık bin 100 üyenin Armstrong'u 5'nci sıraya koyduğunu fakat organizatörlerin yine de yaşı nedeniyle onu dahil edip, etmeme üzerine tartıştığını söyledi.

    Organizatörlerin ardından oylara saygı duymaya ve Armstrong'u dahil etmeye karar verdiğini ifade eden John Wilsin, "Bunun nasıl bu şekilde kötü niyetli algılanabileceğini anlıyorum. Ben niyetin bu olduğunu sanmıyorum" dedi.

  • "AMAÇ KOMİK OLMAKTI"

    Tepkilere yanıt veren Wilsin, "Bence bu konuda üzülenler... Bunu nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Öfke ilginç, belki biraz da haklı ama bence abartılı. Burada bir haklılık payı var. Tanrı aşkına, 'Altın Ahududu' bu!" ifadelerini kullandı.

    'Altın Ahududu'nun yanlış bir adım attığını kabul eden John Wilsin, "Bunu kabul ediyorum ama amaç komik olmaktı" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP

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