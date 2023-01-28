"NİYETİN BU OLDUĞUNU SANMIYORUM"
Gelen eleştirilerin ardından 'Altın Ahududu'nun ortak kurucusu John Wilsin, konuyla alakalı konuştu. Wilsin, yaklaşık bin 100 üyenin Armstrong'u 5'nci sıraya koyduğunu fakat organizatörlerin yine de yaşı nedeniyle onu dahil edip, etmeme üzerine tartıştığını söyledi.
Organizatörlerin ardından oylara saygı duymaya ve Armstrong'u dahil etmeye karar verdiğini ifade eden John Wilsin, "Bunun nasıl bu şekilde kötü niyetli algılanabileceğini anlıyorum. Ben niyetin bu olduğunu sanmıyorum" dedi.