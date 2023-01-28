"ZORBALIK!"



Adayların açıklanmasından sonra birçok kişi acımasız ve kalitesiz olduğunu öne sürerek, 'Altın Ahududu'ya tepki gösterdi.



Oyuncu Julian Hilliard, "Altın Ahududu' zaten acımasız ve kalitesiz ama bir çocuğu aday göstermek sadece iğrenç ve yanlış. Neden bir çocuğu daha fazla zorbalığa ya da daha kötüsüne maruz kalma riskiyle karşı karşıya bırakalım? Daha iyi olun" açıklamasında bulundu.