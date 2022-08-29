Altın 1 ayın en düşük seviyesinde

Powell Cuma günü Kansas City Fed 'in Jackson Hole'da düzenlediği yıllık politika toplantısında yaptığı konuşmada kısıtlayıcı para politikasının devam edeceğini söyledi. Powell "Tarih, para politikasında erken gevşemenin riskine dair uyarıyor" yorumunu yaptı.

Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajının piyasalardaki yankıları sürüyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 1.721.29 dolardan işlem gördü. Bu, 27 Temmuz'dan beri en düşük seviye oldu.