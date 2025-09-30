Habertürk
        ALTIIN FİYATLARI REKOR KIRDI! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül 2025 canlı altın kuru!

        Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 30 Eylül 2025 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları, son bir haftadır süren güçlü yükselişini devam ettiriyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarı metal; jeopolitik riskler, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi, başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı 3.869 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Gram altın ise 5 bin 174 TL'yi gördü. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 30.09.2025 - 09:50 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:50
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
