Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 30 Eylül 2025 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, son bir haftadır süren güçlü yükselişini devam ettiriyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarı metal; jeopolitik riskler, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi, başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı 3.869 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Gram altın ise 5 bin 174 TL'yi gördü. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
- 1
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Bu nedenle güncel alış satış fiyatları hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'nin borçlarına ilişkin endişelerle yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesi altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yenileyen ons altın 3 bin 869 dolara kadar çıktı. Dün 5 bin 100 TL'ye ulaşarak rekor kıran gram altın da tarihi zirvesini yeniledi. İşte, 30 Eylül 2025 Salı güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.173,9170
Satış: 5.174,4920
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.868,71
Satış: 3.869,55
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.277,9400
Satış: 8.460,0200
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.111,6900
Satış: 33.736,8100
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 34.169,00
Satış: 34.460,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.488,79
Satış: 16.904,41
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.081,31
Satış: 33.705,77
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.450,84
Satış: 35.322,72
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.883,82
Satış: 3.936,06
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.784,62
Satış: 5.004,98
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 85.160,00
Satış: 86.004,00
-
- 13