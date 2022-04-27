Toplantıya, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi adına Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Demokrat Parti adına Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, DEVA Partisi adına Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Gelecek Partisi adına Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün katıldı.
Toplantı sonrası yapılan ortak basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevcut seçim kanunlarına göre seçimlerin serbest, eşit, gizli oy, şeffaf, açık sayım ve döküm esaslarına göre, düzen ve dürüstlük içinde yürümesi için yargı yönetimi ve denetimi altında yapılacağının açık ve net şekilde belirtildiği ifade edildi.
Çalışmanın usul ve esasları, konu başlıkları ve çerçevesinin müzakere edildiği bildirilen açıklamada, "Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle işbirliği ve güç birliği içinde olacağımız teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, milli iradenin tecellisi için YSK tarafından resmi sonuçların ilanına kadar tek bir oyun dahi zayi olmayacağı, adil bir seçim sürecinin geçirilmesi için gece gündüz çalışılacağı, tüm imkanların seferber edileceği ve her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.
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