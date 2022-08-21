Altı muhalefet lideri, 6'ıncı kez toplandı

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.

Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya gelecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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