Altı aydır kayıptı: Ormanda cesedi bulundu
Tekirdağ'da Çerkezköy-İstanbul yolu üzerindeki ormanlık alanda bir ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 6 ay önce Kapaklı ilçesinde kaybolan 47 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ait olduğu tespit edildi.
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Çerkezköy-İstanbul yolu kenarında temizlik yapan belediye işçileri insana ait ceset ve kemik parçaları buldu.
İşçiler durumu polise bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İncelemede cesede ait parça ve kemiklerin nisan ayında Kapaklı ilçesinde kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 47 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ait olduğu tespit edildi.
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Olay yerindeki ağaca asılı ipte maktule ait ceset parçalarının bulunması üzerine, polis olayın intihar olduğunu belirledi.
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Parçalanmış ceset, nöbetçi Savcının ilk incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.