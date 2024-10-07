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        Haberler Gündem Güncel Altı aydır kayıptı: Ormanda cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Altı aydır kayıptı: Ormanda cesedi bulundu

        Tekirdağ'da Çerkezköy-İstanbul yolu üzerindeki ormanlık alanda bir ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 6 ay önce Kapaklı ilçesinde kaybolan 47 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:50
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          Çerkezköy-İstanbul yolu kenarında temizlik yapan belediye işçileri insana ait ceset ve kemik parçaları buldu.

          İşçiler durumu polise bildirdi.

        • 2

          İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

          İncelemede cesede ait parça ve kemiklerin nisan ayında Kapaklı ilçesinde kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 47 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ait olduğu tespit edildi.

        • 3

          Olay yerindeki ağaca asılı ipte maktule ait ceset parçalarının bulunması üzerine, polis olayın intihar olduğunu belirledi.

        • 4

          Parçalanmış ceset, nöbetçi Savcının ilk incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        • 5

          Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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