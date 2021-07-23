Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Çalışma kapsamında, geniş tarım alanlarının zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA) çoklu uçuş yapılarak ilaçlama denemesinin başarıyla tamamlandığını ifade eden Arpa, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Arpa, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçenlerde Genel Müdürümüzün de katılımıyla çoklu ilaçlama yöntemiyle Samsun'da çeltik tarlaları ilaçlandı. ZİHA, geleneksel yöntemlere nazaran insan sağlığı, su, ilaç ve zaman tasarrufu ile ürünlerin ilaçlama sırasında zarar görmesini engelleyen, dolayısıyla maliyeti olumlu yönde etkileyen bir çözüm. Ben bu uygulamaları Türk tarımına kazandıran TARNET ve TKDK şirketimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde ilk defa çoklu ZİHA kullanımı ile ilaçlama yapılmasına vesile olan şirketimizin yine bu teknolojinin yaygınlaştırmasına yönelik hamleleri mevcut. Allah nasip ederse 2022 yılı itibarıyla daha fazla sayıda ZİHA ile Türk tarımına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."
HEDEF 10 MİLYAR LİRA
Davut Arpa, tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl itibarıyla 8.2 milyar liralık bir kredi kullandırdık. Bu yıl itibarıyla ilk 6 ayda kullandırmış olduğumuz kredi 4.4 milyar lira. Son dönemlerde hayata geçirdiğimiz sabit faizli kredi uygulamasının bunun içerisindeki payı 2.1 milyar lira. Yani çiftçilerimiz krediyi kullandıklarında daha önce sıkça karşılaştığımız eleştiri ve şikayet değişken faiz oranlarıydı. Bu yıl itibarıyla sayın genel müdürümüzün talimatıyla hayata geçen sabit faizli kredi uygulamamız söz konusu. Kullandırmış olduğumuz toplam kredinin içerisindeki payı da yaklaşık yüzde 50, yani 2.1 milyar lira. Yıl sonu itibarıyla toplam 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!