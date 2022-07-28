Altı ayda 1.118 otobüs ihraç etti

Altı ayda 1.118 otobüs ihraç etti

HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Türk, yılın ilk altı ayına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre Hoşdere Fabrikası'nda üretim yapan firma haziran ayında 18 ülkeye 262 adet otobüs ihraç etti.

Böylece firma yılın ilk yarısında toplam 1.118 adet otobüs ihraç etmiş oldu.

Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri aralarında Portekiz, Lüksemburg, İngiltere ve Polonya’nın da olduğu 17 Avrupa ülkesinin yanı sıra Afrika kıtasında yer alan Reunion’a da sattı.

PORTEKİZ İLK SIRADA

Haziran ayında 132 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke olan Portekiz’i 32 adetle Fransa takip ederken, Lüksemburg’a da 17 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüs modelleri 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 26 ülkeye ihraç edildi.