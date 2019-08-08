Alternatifbank'ın ihracat desteği 4.5 kat arttı

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, dünya ticaretinden alınan payı artırmada ve cari açığı azaltmada çok kritik bir noktada olan ihracat alanında, Türkiye’nin taşıdığı potansiyeli, gelişim alanlarını, potansiyel pazarlara dönük püf noktalarını değerlendirdi. Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek’in de katıldığı toplantıda, Bankanın ‘danışman bankacılık’ anlayışıyla ihracatçılara sunduğu finansal desteklerin yanında devreye aldığı Dış Ticaret Danışman Hattı, Dış Ticaret Eğitim Seminerleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın iki yıl önce ihracat taahhütlü kredilerin ortalama büyüklüğü 147 milyon dolarken, 2019 yılında 4 buçuk kattan farzla artış göstererek 675 milyon dolara ulaştığını belirterek "İhracatçı firmalarımızın finansmana erişmelerinin yanı sıra potansiyel pazarlarda varlık gösterebilmeleri için bilgiye olan ihtiyaçları da ortada. Her pazarın dinamiklerine hakim olmaları, uygun ürün ve hizmet geliştirmeleri son derece önemli. Zira mevcut durumda kilogram başına ihracatımız 2 doların üzerine çıkamıyor. Bu amaca hizmet edecek adımlara, yani araştırma, envanter çalışması, yatırım, kalifiye insan gücüne destek gibi, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflemelere katkı vermeye hazırız“ dedi.
6.1 MİLYAR LİRALIK KREDİ
Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ise Alternatif Bank’ın ihracat alanında sunduğu hizmetler hakkında şu bilgileri verdi. “Banka olarak, ihracatçılarımıza ihtiyaçlarına göre hem finansal kaynaklar hem de bilgiyle donanmaları için destek sağlıyoruz. TİM ve bünyesindeki ihracatçı birlikleriyle yaptığımız protokoller çerçevesinde, ihracatçılarımıza uygun koşul ve fiyatlarda finansman ve bankacılık hizmetleri sunuyoruz. TİM üyesi müşterilerimiz ve grup firmalarına bugüne kadar toplamda 6,1 milyar TL kredi sağlayarak, çalışma büyüklüğünü de 8 milyar TL’nin üzerine çıkardık. Bu yıl, TİM üyesi müşterilerimize ayıracağımız 200 milyon dolar kaynakla çalışma büyüklüğünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca ihracatçı firmalar arasında kadın girişimcilere özel ayrıcalıklarımız bulunuyor. Bankamızın fonlarından belirli bir kısmını onlar için ayırdık. Bu kapsamda kredi dışındaki diğer bankacılık ürünlerinde kadın girişimcilerimize masrafsız ve avantajlı fiyatlama sunuyor, özel işyeri sigortası, hayat sigortasında özel teminat gibi hizmetler veriyoruz. İhracatçılarımızın ihtiyaçlarına baktığımızda bilgiyle donanmalarının ne kadar önemli olduğunu gördük. İhracatı geliştirmek için Türkiye’nin sadece büyük şehirlerinde değil, dört bir yanında fırsat var, doğru bilgilendirme ise önemli fırsatlara kapı açıyor. Alternatif Bank olarak, ‘danışman bankacılık’ anlayışımızla basiretli ticaret yapan firmaların ihracat hamlelerinde de destek olabilecek birikime sahibiz ve bu birikimi müşterimiz olsun veya olmasın bize başvuran tüm kurumlara sunmayı bir görev biliyoruz."
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