Alternatif ürün ararken tohum üreticisi oldu

Kilis'te biber üreticiliği yaparken alternatif ürün arayışına giren 65 yaşındaki Abdullah Yıldız, 24 yılda kentin önemli tohum üreticilerinden birisi haline geldi.
Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde 1995'e kadar biber üreten Yıldız, daha sonra alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bu sırada ata yadigarı denilen bazı tohumlara ulaşan Yıldız, tohumculuk noktasında kendini geliştirdi.
Yıllık 5 tondan fazla üretim gerçekleştiren Yıldız, tohumları yurt içi ve yurt dışında anlaştığı firmalara gönderiyor.
Üretici Abdullah Yıldız, AA muhabirine, 24 yıldan bu yana tohumlar üzerine çalıştığını ifade etti.
Son dönemlerde ekonomik getirisi yüksek alternatif ürün yetiştiriciliğine yoğunlaştığını anlatan Yıldız, "Mor reyhan, havuç, lahana çeşitleri, soğan, sarımsak, ıspanak, kavun, karpuz, salatalık ve çiçek tohumu başta olmak üzere birçok farklı sebze ve bitki türünde 120 çeşit tohum üretimi yapıyorum. Yıllık 150-200 dönüme kadar ekiyoruz. Duruma göre ürün çeşitliliğini belirliyoruz." dedi.
Tohum üretiminden iyi gelir elde ettiğini dile getiren Yıldız, "Çok hassas tohumlar ürettiğimiz için yıllık olarak 5 ile 6 ton arasında tohum üretiyoruz. İklimsel değişiklikler biraz zarar verebiliyor. Bu işten önce Antep biberi üretimi yapıyordum. O işi bıraktım, tohumculuğa başladım. Bütün tohumlarımız lisanslı. Çekirdeğini bilmediğimiz hiçbir şeyi ekmeyiz." dedi.
- Destekler alternatif ürün çeşitliliğini artırdı
Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de kentte son dönemlerde devletin verdiği desteklerle alternatif ürün yetiştiriciliğinin arttığını belirtti.
Özdemir, Suriye sınırının sıfır noktasında çiftçilerin üretime devam ettiğine değinerek, "Çiftçiler diğer ürünlerden para kazanamayınca alternatif ürünlere başvurdu. Bu da bizim ilimiz için önemli" ifadelerini kullandı.
Yerli tohum üretimi yapıldığına dikkati çeken Özdemir, "Kendi ürünlerimizin tohumunu üreterek piyasaya sunuyoruz. Örneğin reyhanda dönümde yaklaşık 80 ile 100 kilogram tohum elde edilmekte. Şu an kilogramı 70 liraya satılıyor. Çiftçilerimiz inşallah alın terinin karşılığını alır. Devlet olarak çiftçilerimizin yanındayız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!