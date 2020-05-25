Alternatif tatilcileri cezbeden "karavan otel" yaz rezervasyonlarını doldurdu

AA

İstanbul'da ticaretle uğraşan 39 yaşındaki Erol Asna ile 37 yaşındaki sigortacı eşi Zeliha Asna, çocuklarını daha sakin bir ortamda büyütmek için geçen yıl İzmir'e taşındı.Yakınlarına ait Karaburun ilçesinde denize yakın 2 dönümlük arazisine turizm yatırımı kararı alan Asna çifti, bu alana sıcak su ve klima imkanı da bulunan 11 metrekarelik 7 karavan yerleştirdi.Türkiye'nin ve dünyanın birçok kentinden karavan meraklılarını yaz kış burada ağırlayan çift, Türkiye'de Kovid-19 salgınının görünmesi üzerine bir süre işletmesini kapattı.Salgına bağlı yeni vaka sayısının azalmasıyla Kovid-19 önlemlerini alarak karavan otelini geçen hafta tekrar açan çift, çok kısa sürede yaz ayı rezervasyonlarını doldurdu.Karavan otelin işletmecisi Erol Asna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karavanın kendileri için "özgürlük" anlamına geldiğini söyledi.Karavan sayesinde Türkiye'yi gezme imkanı bulduklarını belirten Asna, "Geçen yıl, hayalimiz olan karavan otelimize kavuştuk. Kovid-19 sürecinde insanlar karavanlarda doğayla baş başa tatil yapmanın kıymetini daha iyi anladı. İşlerimiz geçen yıl da iyiydi ama bu hastalık sürecinde talep geçen seneye göre 3 kat daha arttı." dedi.- "Kovid 19'a karşı gerekli önlemleri aldık"Kovid-19'a yönelik gerekli önlemleri aldıklarını belirten Asna, kendilerini arayan müşterilerin de ilk önce bununla ilgili sorular sorduğunu dile getirdi.Asna, karavanların birbirine yakın olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:"Otelimizin girişine sensörle çalışan dezenfektan noktası oluşturduk. Karavanlarımız her hafta düzenli ilaçlanıp temizleniyor. Misafirlerimiz gittikten sonra karavandaki tüm tekstil ürünlerini yıkıyoruz. Kesinlikle maskesiz kimse içeri giremiyor. Burada kaldıkları süre boyunca maske takmaları zorunlu. Girişte herkesin ateşini ölçüyoruz. Giriş yaparken kronik bir hastalığı olup olmadığını soruyoruz. Yarın kişilerde bir hastalık belirtisi bulunduğu zaman Sağlık Bakanlığına verilmek üzere ayrıntılı adresleri alınıyor."Zeliha Asna ise salgın nedeniyle artık yaşam şeklinin değişmeye başladığına işaret etti.Son dönemde yurt içi ve dışından yoğun bir telefon almaya başladıklarını anlatan Asna, "İnsanlar bu dönemde sosyal mesafeye önem veren ve gerekli hijyen tedbirlerini almış yerlerde tatillerini geçirmek istiyor. Yaz boyu tüm rezervasyonlarımız doldu. Kış rezervasyonları konusunda ise hastalığın seyrine göre bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.- "Tatilimizi izole şekilde yapıyoruz"Karavan otelde tatil yapan 29 yaşındaki Caner Kılıç ise Kovid-19 nedeniyle uzun süre evde vakit geçirmek zorunda kaldığını söyledi.İlk kez karavanda tatil yaptığını söyleyen Kılıç, "Burada alınan önlemler sayesinde izole bir şekilde tatilimi yapabiliyorum. Karaburun'un doğası da çok güzel." diye konuştu.Üniversite öğrencisi Gülce Güler de Kovid-19 hastalığı nedeniyle ailecek karavan otelde tatil yapmaya karar verdiklerini kaydetti.Karaburun'a gelmeden önce alınan tedbirleri sorduklarını vurgulayan Güler, "Karavan otelde içimiz rahat bir şekilde tatilimizi yapıyoruz. Buraya gelince karavanlara olan ilgim arttı. Ben de en kısa sürede bir karavan almayı planlıyorum." dedi.